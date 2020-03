Horeca en hotels krijgen zware klappen door coronavirus: ‘De telefoon staat roodgloeiend met annuleringen’

Congressen gaat niet door

Geert Blenckers heeft in Helmond en Eindhoven acht horecazaken en ook daar is het een stuk rustiger. ,,Dertig tot veertig procent minder bezoekers, dat durf ik wel te stellen.” Vanaf april organiseert Blenckers ook de nodige evenementen in Helmond. In april de Ibiza Markt en daarna Koningsdag en nog later de Kasteeltuin Concerten. ,,Het is nog even afwachten hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen maar we maken ons wel zorgen. En je kijkt kritisch naar de overeenkomsten die je sluit. Wat zijn de annuleringsvoorwaarden bijvoorbeeld. “