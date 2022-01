Horeca kan zaterdag open zonder boete maar animo wisselt sterk per gemeente: ‘We willen vooral perspectief voor de lange termijn’

Of de horeca zaterdag ook massaal de deuren opent, valt nog te bezien. Het beeld in de regio is diffuus. In Eindhoven verwacht Ruud Bakker van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca dat de meeste zaken gesloten blijven. In gemeenten zoals Asten, Someren en Deurne lijkt de animo onder ondernemers wel groter.