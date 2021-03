Horeca Kleine Berg hoopt op snelle heropening terrassen

Op vrijdag aan het eind van de middag zitten de terrassen op de Kleine Berg in Eindhoven met het mooie voorjaarsweer doorgaans vol: de ‘vrijmibo’ is dan in volle gang en veel mensen pakken na hun werkweek nog even een gezellig drankje en hapje.

De horeca in deze straat wil laten zien dat ze er klaar voor zijn, voor het moment dat de terrassen weer open mogen. Aan de ludieke, stille actie op de Kleine Berg doen acht horecazaken mee: de Kreeftenbar, restaurant Welp, trattoria Mangiare, café Bommel, eetcafé Mathilde, café Berlage en de al genoemde Le Cozy en L’Avenue.

,,We gaan voor een stille, stijlvolle actie”, zegt Van Riel. ,,Alle terrassen worden naar eigen inzicht opgedekt aangekleed. Het is niet de bedoeling dat er consumpties worden geserveerd, want dat is tegen de regels. De bedrijven zijn alleen voor afhaalmaaltijden open. Wel zorgen wij ervoor dat alle deelnemende horecabedrijven uitingen krijgen met het doel van de actie.”

Bijna vergeten

Jan Retera van eetcafé Mathilde hoopt dat de horeca eind maart de terrassen weer mag openen. ,,Minister Grapperhaus heeft daar al een toespeling op gemaakt. Daarmee zouden wij al erg geholpen zijn. We hebben veel positieve reacties gekregen op ons nu aangeklede terras. ‘Zo was het’, zeiden mensen. Alsof ze het al bijna vergeten waren. Het is goed dat we met deze actie even laten zien dat wij er nog zijn!”

Retera kan de horecasluiting dankzij privégeld nog wel bolwerken. ,,Ik steek er veel eigen geld in omdat ik er heilig in geloof dat we binnenkort onze gasten weer kunnen verwelkomen. Want die gasten, die missen wij het meest!”

Coronaproof

Sabrina van der Linden van wijnbar L’Avenue kan niet wachten tot in elk geval de terrassen weer open mogen. ,,Ik denk dat wij vorig jaar zomer al hebben laten zien dat wij dat heel goed coronaproof kunnen.” Vol overtuiging zette zij vrijdagmiddag het actiebord met daarop de tekst ‘Wanneer krijgen wij het groene sein? Wij missen onze gasten’ op haar terras.

Chris Nabuurs van café Berlage ziet ook nog steeds licht aan het einde van de tunnel. ,,Ik hoop dat we ergens tussen Pasen en 1 mei weer open mogen. Ik hoop op Pasen, maar ik denk dat 1 mei een reëlere datum is. Ik denk dat wij heel goed open kunnen, zeker de terrassen. Bij ons loop je aanmerkelijk minder risico dan in een supermarkt.”