Horeca mag terras in Eindhoven dit jaar ‘gratis’ plaatsen

IJssportcentrum

Om ondernemers verder te ondersteunen worden ook projecten uit de toekomst naar voren gehaald. Een voorbeeld daarvan is het plaatsen van zonnepanelen op het ijssportcentrum aan de Anton Coolenlaan dat afgelopen juni is afgerond. De coronacrisis heeft de digitalisering in snelvaart gezet en daarom is ook de aanleg van een open glasvezelnetwerk in de laatste stadsdelen van Eindhoven (Gestel, Strijp en Centrum) vervroegd. Volgens de gemeente profiteren hier zo'n 1500 ondernemers van.

Niet alles kan

Ook het psychologische aspect van de coronacrisis wordt in de gesprekken tussen MKB-vereniging en gemeente aangesneden. Iets wat volgens voorzitter Jan van den Hoff niet moet worden onderschat. ,,Het gebrek aan perspectief weegt voor veel ondernemers op emotioneel niveau bijna even zwaar als financieel.” Steenbakkers: ,,Ik begrijp hoe zwaar de situatie momenteel is voor ondernemers en daar maak ik me grote zorgen over. We gaan ons best doen om ondernemers ook in beeld te brengen bij het sociaal domein, om ze tevens op psychisch vlak te ondersteunen. Het zou zonde zijn als we nu niet samen doorzetten, want het einde is in zicht, en ander zijn alle investeringen voor niets geweest.”