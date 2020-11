Horeca misschien nog tot half januari dicht

EINDHOVEN - Tijdens de persconferentie van dinsdagavond wilde Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geen uitspraken doen over een eventuele opening van de horeca in december. Daar baalt de Koninklijke Horeca Nederland van.

Eerder werd nog gedacht dat een heropening halverwege volgende maand wel mogelijk zou zijn, maar daar komt het kabinet toch op terug. Reden hiervoor is dat de daling van de coronabesmettingen minder hard doorzet dan verwacht.

,,Dit zagen we van veraf aankomen” vertelt Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Ik sta er niet van te kijken als we pas in januari onze deuren voorzichtig kunnen openen.” Dat kan catastrofaal uitpakken voor sommige ondernemingen. ,,De feestdagen en oudejaarsavond zijn essentieel voor de horeca. December is normaal gesproken een topmaand.”

Ondernemers kunnen sinds de eerste lockdown een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aanvragen om een deel van hun personeelskosten vergoed te krijgen wanneer zij meer dan twintig procent omzetverlies hebben. ,,Daar zou nog de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij komen, want personeel is niet onze enige kostenpost, maar daar wachten we nog steeds op” aldus Bakker.

Meer capaciteit voor grote zaken

Toch wordt de handdoek nog niet in de ring gegooid. ,,Met de gemeente zijn we alvast aan het kijken naar een rekenmodel waarmee we kunnen bepalen hoeveel personen er in een locatie kunnen en toch de anderhalve meter gewaarborgd kan worden op basis van de vierkante meters. We hopen een herhaling te voorkomen dat een horecazaak waar normaal gesproken meer dan twee- of driehonderd man net zoveel gasten mag herbergen als een klein bruin café, zoals eerder het geval was met de dertig personen regel. We moeten dit slim oplossen.”

De bedoeling is dat de gemeente hiermee ook makkelijker controles kan uitvoeren wanneer de horeca weer opengaat. Bakker: ,,Eén bijkomstig nadeel daarvan zou zijn dat er op basis van looppaden of vierkante meters er bij sommige locaties de keuze gemaakt zal worden dat er helemaal niemand binnen mag. Dat is spijtig, maar wel nodig om de rest van de horeca op de been te houden.”

