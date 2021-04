Horeca moedeloos door onzekerheid en zorgen om personeel en inkopen: ‘Het gaat ergens pijn doen’

Mogen we deze zomer of mogen we niet: het zijn spannende weken voor Vacan­soleil uit Eindhoven

16 april EINDHOVEN - Mogen we of mogen we niet? Een vraag waar vakantieminnend Nederland nog altijd geen antwoord op heeft. Vacansoleil uit Eindhoven heeft goede hoop dat we mogen, deze zomer: ,,Maar het is lastig plannen en lastig vooruitkijken.”