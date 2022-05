Horeca moet lucratiever worden als tweede baan: ‘De helft gaat naar de belasting en dan haken mensen af’

Alle hens aan dek voor horeca: personeels­te­kort loopt verder op

EINDHOVEN - Het tekort aan handen in de horeca neemt snel toe nu cafés en restaurants weer volledig geopend zijn. Tegenover elke werkzoekende in de horeca staan gemiddeld acht vacatures open. Alleen in de techniek en ICT is de krapte in Zuidoost-Brabant nog groter.

28 februari