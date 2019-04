Horeca-ondernemers Stratumseind nemen actie tegen discriminatie: ‘Dit is niet hoe wij zijn’

De uitbaters van cafés in de Eindhovense stapstraat gaan samen bekijken of ze voor expats en buitenlandse studenten informatie-avonden kunnen gaan organiseren, ‘om ze wegwijs te maken op Stratumseind'. Ook gaan de horeca-ondernemers op korte termijn in gesprek met de gemeente, politie, portiers en belangenverenigingen in de Eindhovense horeca. Zelf gaan ze ook nader onderzoek doen naar de grond voor aantijgingen van discriminatie.

Dat laten de cafébazen weten in een gezamenlijke verklaring, namens de Vereniging Horecabelangen Stratumseind (VHS). Aanleiding voor de aangekondigde acties is een artikel in het ED van afgelopen zaterdag. Daarin vertelden expats en buitenlandse studenten dat ze zich in de Eindhovense horeca regelmatig niet welkom voelen. Ze vertelden over hun ervaringen met discriminerend deurbeleid; mensen zouden op basis van hun afkomst of huidskleur de toegang worden geweigerd.

Verontwaardiging

Het artikel leidde tot verontwaardiging in de Eindhovense politiek; burgemeester John Jorritsma wil de zaak nader onderzoeken. De café-eigenaren voelen zich ‘enorm overvallen’ en ‘geschrokken’, staat in de verklaring. Ze zeggen zich niet te herkennen in het geschetste beeld. ‘De VHS verwerpt elke vorm van discriminatie. (-) Wij betreuren het dan ook zeer dat op basis van enkele, uiteraard enorm vervelende ervaringen de conclusie wordt getrokken dat expats niet welkom zouden zijn.’

Quote Ik snap best dat iemand zich misschien gediscrimi­neerd kan voelen. Maar dit had niks met huidskleur te maken. Ronnie van Loon, manager van Miller Time, Feestfabriek en Ameezing

Café Miller Time op Stratumseind zegt zelf ook maatregelen te nemen om discussies aan de deur voortaan te voorkomen, zegt Ronnie van Loon, manager van Miller Time, Feestfabriek en Ameezing in Eindhoven. Op de gevel van het café hangen nu de huisregels al, maar die gaat Van Loon specificeren. ,,Er staat nu dat je correct gekleed moet zijn, maar blijkbaar zorgt dat nog voor verwarring. Daarom ben ik bezig met een specifieke lijst.” Bij Miller Time zijn trainingsbroeken niet toegestaan. ,,Ik snap best dat iemand zich misschien gediscrimineerd kan voelen. Maar dit had niks met huidskleur te maken.”

