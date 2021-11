Horeca rond Eindhoven vraagt ene keer wél om qr-code en dan weer niet (of scant hem niet eens)

Verslaggevers van deze krant bezochten verspreid over de afgelopen twee weken dertig zaken met een horecafunctie of -gedeelte in Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Geldrop en Heeze. Bij dertien ondernemingen werd niet, of niet volgens de regels gecontroleerd. Er werd of niet om een qr-code gevraagd, of men hoefde die niet te tonen of de code werd wel getoond, maar niet gescand.