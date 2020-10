Horeca somber over toekomst, ‘Over vier weken gaan we echt nog niet open’

EINDHOVEN - ,,Vier weken is lang en mijn gevoel zegt dat het nog veel langer gaat duren.” Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca ziet het somber in voor de cafés en restaurants.

,,Nu al wordt er gesproken over opschalen van de maatregelen als het aantal besmettingen niet afneemt. Dan geloof ik niet dat we met de kerst weer gezellig open zijn.”

Bakker is teleurgesteld dat zijn inziens vooral de horeca weer aangepakt wordt. ,,Ik mis nog steeds de onderbouwing. En leg mij dan uit waarom pretparken wel open mogen blijven. In een restaurant houden mensen makkelijker afstand dan in de rij voor de achtbaan.” Dat laatste denkt ook Tom van Brussel van de ondernemersvereniging Stratumseind in Eindhoven. ,,Ik ben voor harde maatregelen. Maar dan wel samen de pijn pakken zodat we het tij echt kunnen keren. Nu gaan we vier weken dicht om vervolgens te constateren dat het toch nog strenger moet.”

Faillissementen

In hoeverre de nieuwe sluiting zal leiden tot faillissementen is volgens Van Brussel afwachten. ,,Dat zal wellicht pas volgend jaar duidelijk worden als ondernemers allerlei uitgestelde rekeningen alsnog moeten betalen. De brouwer, de huur en de btw. Het wordt echt niet kwijtgescholden.”

Volledig scherm Helmond - Geert Blenckers voor een van zijn zaken in Helmond © Rene Manders/DCI Media

Bakker denkt dat veel ondernemers gaan rekenen of de regelingen van de overheid voldoende zijn om personeel in dienst te houden. ,,Ze weten nu natuurlijk wat het ze de vorige keer gekost heeft. Vooral de onzekerheid over hoe lang dit gaat duren maakt dat besluit zo lastig.”

Open in maart

Ook ondernemer Geert Blenckers denkt dat zijn twaalf zaken in Helmond en Eindhoven lang dicht moeten. ,,Het zou mij niet verbazen als we pas in maart weer open mogen. En dan is het de vraag wie er nog over zijn. Bij de vorige sluiting hadden we net de omzet van carnaval binnen maar nu zijn de buffers wel op. Het wordt echt een Survival of the fittest. Ik ben een rasoptimist maar zelfs ik begin hier behoorlijk depressief van te worden.”