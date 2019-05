Horecavereniging Stratumseind Eindhoven: 'Aanpak discriminatie kent geen nuance'

PollEINDHOVEN - Dat de Eindhovense raad discriminatie in het uitgaansleven met wortel en tak wil uitroeien, vindt Horecavereniging Stratumseind begrijpelijk. Maar zij zien meer heil in een dialoog dan in straffen.

Als het aan de Eindhovense PvdA-raadsfractie ligt, kunnen horecaondernemers die zich herhaaldelijk schuldig maken aan discriminatie aan de deur, hun tent sluiten. Discriminatie aan de deur van cafés zou op één lijn moeten worden gesteld met andere ernstige incidenten, zoals geweld en het overtreden van de sluitingstijdregels. In het huidige horecastappenplan worden die overtredingen na drie maal bestraft met sluiting.

Exploitant Tom van Brussel deelt als voorzitter van de Horecaverening Stratumseind het standpunt dat discriminatie ontoelaatbaar is. De horecaondernemers zien echter niets in een repressieve maatregel dat de burgemeester een tent kan sluiten om dat fenomeen tegen te gaan. De bewijslast is immers lastig te verkrijgen. Ook vinden de horecaondernemers dat in de harde taal soms de nuance ontbreekt. Van Brussel: ,,Discriminatie is al strafbaar. Bovendien is in deze maatregel geen ruimte voor dialoog. En dáár is wat ons betreft juist de winst te behalen."

Gesprek

De Eindhovense raad sprak dinsdag over het thema naar aanleiding van een artikel in het ED over buitenlandse kenniswerkers die ervaring hadden met discriminatie in het toegangsbeleid van cafés op Stratumseind. Voor Van Brussel is de belangrijkste uitkomst uit de discussie in de raad dat er nu een gesprek komt tussen wethouder, horecaondernemers, studenten van Fontys en expatorganisaties. Dat 'stadsgesprek over inclusieve horeca' vindt binnenkort plaats.

,,We willen bespreken hoe we kunnen voorkomen dat mensen zich gediscrimineerd voelen. Er is veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een Stratumseind 3.0 waar we een divers publiek juist koesteren. We moeten in gesprek blijven over hoe alle ondernemers scherp blijven en waarin we bij onszelf te raden gaan hoe we ervoor zorgen dat een groep zich niet achtergesteld voelt." Volgens Van Brussel gaat het onderliggende probleem over meer dan alleen horeca. ,,Uiteindelijk gaat dit over de multiculturele samenleving in de stad."