Horecazaken in Zuidoost-Brabant kunnen niet aan personeel komen

Inwoner Eindhoven kan in elke buurt 'inlopen' bij WIJeindho­ven

10 juli EINDHOVEN - Iedere Eindhovenaar die met een probleem zit, klein of groot, kan voortaan zo even langs lopen bij WIJeindhoven. Sinds kort heeft de gemeentelijke welzijnsstichting de paar inlooppunten die ze al had uitgebreid over alle buurten in de stad.