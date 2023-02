Hossen en limonade drinken: 5 x hier vier je carnaval met kinderen in Eindhoven

indebuurt.nlHossen, sjansen, meezingen met feestnummers en bier drinken. Dat is carnaval in het kort voor volwassenen. Maar ook voor de kleine carnavalsvierders is er van alles te doen in Eindhoven. Zo vier je op deze vijf plekken kindercarnaval.

Mini Stropdas Kindercarnaval

Bij feesttent Bavaria Bierhal op het Stadhuisplein is ook aan de kids gedacht. Zondag 19 februari tussen 13.00 en 17.00 uur is hier het Mini Stropdas Kindercarnaval. Dan zijn er optredens van artiesten als de Bankzitters en Zanger Kafke. De toegang is gratis. Voor 6,95 euro koop je een stropdasje, waarmee kinderen bijvoorbeeld ranja, een snoepzak en een zakje chips kunnen halen. Daarnaast mogen ze een rondje graaien in de grabbelton. Voor de allerkleinsten van 2 tot 12 jaar is het feest tot 15.30 uur. Daarna richt het programma zich meer op tieners.

Lampegats Kinderfeest

Carnavallen kan op verschillende locaties in de binnenstad, bijvoorbeeld in D’n Schuur. Bij de Paterskerk vind je dit jaar een grote feesttent, waar je van 17 tot en met 21 februari losgaat. Zondag is er vanaf 13.00 uur een kindermiddag. Tijdens het Lampegats Kinderfeest kunnen mini-carnavalsvierders hossen op muziek van dj Bee. Daarnaast zijn er spelletjes en andere activiteiten voor kinderen. Leuk extraatje: elk kind krijgt een stempelkaart voor onder andere een zakje chips, limonade en ander lekkers. De entree is gratis. Maar let op: vol is vol!

Kindermiddag bij De Kolderstralen

Niet alleen in het centrum, maar ook in Eindhovense wijken bezoek je kindercarnaval. Dat kan bijvoorbeeld bij wijkcentrum Heidehonk aan de Noordzeelaan 35. Hier is zondag 19 februari van 14.11 tot 17.11 uur een kindermiddag van C.V. De Kolderstralen. Voor de kleine feestgangers zijn er allerlei activiteiten, zoals een goochelaar en schminken. Voor 2 euro per persoon mag je naar binnen.

Volledig scherm Carnaval 2020 in Lampegat. © Bea Straver voor indebuurt Eindhoven

Carnaval met kids bij De Bolhoedjes

In de Effenaar dans je van 18 tot en met 21 februari de polonaise met C.V. De Bolhoedjes. Zondag 19 februari staat in het teken van kindercarnaval. Artiesten als Ferry de Lits en Wesley Klein beklimmen die dag het podium. De deuren openen vanaf 13.00 uur en de entree is gratis. Het adres: Dommelstraat 2.

Kwakkersbal bij C.V. De Scheerkwasten

Nog iets leuks voor kinderen: het Kwakkersbal op zondag 19 februari. Om 14.11 uur barst het kindercarnaval los bij Sportpark De Hondsheuvels (kantine Woenselse Boys), J C Dirkxpad 1. Stadsprins Kachelaan opent het feestje rond 14.15 uur. Kinderen krijgen een versnaperingenkaart en scoren hiermee verschillende verrassingen. Tot en met 16 jaar mag je gratis naar binnen. Vanaf 16 jaar bedraagt de entree 3 euro.

