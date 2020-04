Hotel Pullman Cocagne Eindhoven verkocht aan particuliere belegger Hollander

Hollander bevestigt de aankoop via Cantera BV en zegt per mail er ‘als geboren Eindhovenaar erg content mee te zijn’. Voor het hotel van de Accor Group verandert er niet veel, laat manager Marieke Lamberts weten. Zij vindt het wel 'ontzettend leuk’ dat het een bedrijf met roots in Eindhoven is.



Het hotel aan de Vestdijk telt 320 kamers en is de afgelopen jaren nog flink opgeknapt. Het is in korte tijd het tweede grote hotel in Eindhoven dat van eigenaar verwisselt. Vorig jaar werd het pand van Holiday Inn Eindhoven aan de Fellenoord/Montgomerylaan verkocht aan Somerset Capital Partners. Die belegger gaat werken aan de ontwikkeling van een nieuw hotel met congresfaciliteiten, kortverblijf-appartementen, woningen en kantoren.