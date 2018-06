Hotelkamer met jacuzzi, cava en een schitterend uitzicht: in Eindhoven is het gratis

EINDHOVEN - Kun je 24 uur overleven in Eindhoven, zonder geld uit te geven? Met die vraag trokken de makers van Youtube-kanaal Ponkers onlangs de stad in. Vorige week bleek al dat het onder druk van de camera mogelijk was om kosteloos van alles te eten en drinken. Deel twee laat ons zien dat ook zeer luxe overnachten geen probleem is.