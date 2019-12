Hotelketen NH trekt stekker uit hotels in Best en Geldrop

Kiesdrem­pel? ‘Nu niet meer kleine partijen dan vroeger’

10 december EINDHOVEN - Diverse raadsleden hebben in de ED-enquête over raadswerk gepleit voor de invoering van een kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou de huidige versnippering in de politiek - het grote aantal kleine fracties - en daarmee lange vergaderingen en stroperige besluitvorming tegengaan. Is dat wenselijk, zo'n kiesdrempel?