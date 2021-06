Hotelletjes voor metselbijen bij basisschool De Korenaar in Eindhoven

EINDHOVEN - Basisschool De Korenaar krijgt als één van de eerste scholen in Eindhoven een bijen- hotelletje voor educatieve doeleinden van Imkersvereniging Place To Bee.

Elizan (8), Jazzlyn (9) en Minke (9) bekijken nieuwsgierig het houten hotelletje met de kunststof doorzichtige buisjes waarin de metselbijen kamertjes maken om eitjes te leggen. Minke legt uit hoe goed dit is voor de natuur en dat het leuk is dat je kunt zien hoe bijen zich ontwikkelen.

,,Het is een mooie manier om de kinderen bewust te maken van de natuur. Het teruglopen van de bijenpopulatie komt ook voorbij op het Jeugdjournaal. Het gaat om verantwoordelijkheid meegeven voor het milieu in het algemeen”, zegt leerkracht Don Evers.

Het metselbijenhotel komt te hangen in de buurt van groep 5 van Evers op basisschool De Korenaar in de wijk Prinsejagt. Bij voorkeur op ooghoogte zodat er regelmatig gekeken kan worden of er al bijen in zitten. Dat kan met een gerust hart gebeuren, want de metselbij heeft geen angel en kan niet steken.

Bijenhotels

Place To Bee op Landgoed De Grote Beek heeft vorig jaar meegedaan aan de Rabo ClubSupport-actie. Met het opgehaalde bedrag maken cliënten van GGzE in de werkplaats Houtlawsworden de bijenhotels. De educatieve hotels worden namens Place To Bee/GGzE geschonken aan basisscholen in Eindhoven.

Aan het bijenhotel zit ook een bezoek vast aan de imkervereniging op het Landgoed. ,,We willen de kinderen bewust maken van de bijen en het belang van bio­diversiteit. Afhankelijk van hoe oud de kinderen zijn, passen we het programma aan”, zegt imker George Guns.

Historie

Ook de historie van GGzE komt ter sprake om stigmatisering van psychiatrische cliënten en het landgoed tegen te gaan. Deze mensen zijn een onderdeel van de samenleving. De Grote Beek opent de deuren zodat Eindhovenaren dit kunnen ervaren. ,,Mensen vertellen makkelijk over lichamelijk letsel, maar psychische problemen worden toegedekt. Mensen maken depressies mee en soms is daar hulp bij nodig. Het is belangrijk kinderen hier bewust van te maken.”

Het bezoek naar Place To Bee en Landgoed De Grote Beek laat nog even op zich wachten. Door corona is dat uitgesteld naar volgend jaar. Ook op de bijen is het overigens nog een jaartje wachten. Vanaf volgend jaar maart worden de eerste kamertjes gemetseld en gevuld met eitjes.