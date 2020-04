Hotels in regio voorzien rampjaar: hotels dicht of open met weinig gasten

Coronahoes­ter slaat toe in ziekenhuis Eindhoven: man (52) na anderhalve week aangehou­den

13:53 EINDHOVEN - Een baliemedewerkster van een Eindhovens ziekenhuis is anderhalve week geleden opzettelijk in het gezicht gehoest door een bezoeker. De verdachte is dinsdag aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man uit Eindhoven.