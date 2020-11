Hotels zien met angst en beven december tegemoet: ‘Het is dramatisch’

Hotels in regio voorzien rampjaar: hotels dicht of open met weinig gasten

2 april EINDHOVEN - Geen toeristen, nauwelijks zakelijke reizigers en dus vrijwel geen gasten. Het is voor de hotels de bittere realiteit in deze coronacrisis. Ze hoeven van de overheid niet verplicht te sluiten maar een deel van de (met name grotere) hotels is toch dicht bij gebrek aan klandizie.