Houben Worstenbroodjes verhuist niet naar het NRE-terrein in Eindhoven

Daar zou Houben dus een grote bakkerij van zo'n 400 vierkante meter in maken. ,,Dat ik niet meer meedoe heeft te maken met een strategische keuze. Wil je groter groeien met een grotere bakkerij en meer mensen of juist meer concentreren op het opbouwen van een merk, het ontwikkelen van producten en dus een kleinere organisatie. Ik heb voor dat laatste gekozen. Dat past toch beter bij mij.” En dus was de ruimte op het NRE-terrein te groot. Houben heeft nu een locatie in de stad op het oog, maar wil daar nog niets over kwijt. ,,De komende maanden zijn we in gesprek over de vormgeving van ons plan.”

Made by NRE gaat wel gewoon door, zegt Jelle Houben, architect en een van de begeleiders van het project dat opgezet is als een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). ,,We zijn bezig met een andere invulling van de bakkerij, voor de horeca hebben we al een andere exploitant. Verder zijn we met de welstandscommissie in gesprek over de plannen. Daarna komen we ermee naar buiten.” Verder zijn de initiatiefnemers in gesprek met aannemers over de bouw. ,,Bouwen is heel duur op het moment, dat leidt tot onzekerheid, daarom zitten we aan tafel om afspraken te maken.”