Houten huis houdt plekje op Vredeoord in Eindhoven

Daardoor zijn er in totaal 27 kavels over voor groepjes die volgens het collectief particulier opdrachtgeverschap eigen vrijstaande woningen willen bouwen. Elf kavels zijn al toegezegd aan één initiatief, de overige zestien (tussen de 215 en 330 m2) gaan in vier blokjes in de verkoop. De bouw kan wellicht begin 2020 beginnen.

Huurwoningen

Verder zijn er nog twintig kavels waarvan nog niet precies bepaald is hoe die eruit gaan. Trudo denkt dat met de huidige normen de vrijstaande huizen te groot en dus te duur worden. Om er rijtjeshuizen of 2-onder-1-kappers te bouwen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De bouw van de 250 sociale huurwoningen start komend voorjaar. De oplevering volgt voorjaar 2020.

Maandagavond is er in de buurtschuur op het Vredeoordterrein (ingang bij Medisch Centrum Boschdijk) een informatieavond voor wie nog geen lid is van een CPO, aanvang 19.00 uur. De bijeenkomst donderdag 13 december over de kavelverkoop voor CPO's is in Seats2Meet aan de Torenallee op Strijp-S, begin om 19.30 uur. Aanmelden: inloopavondcpo@ja-vredeoord.nl.