HOV-lijn naar Eindhoven Airport en BIC gaat 30 miljoen kosten

Ook mag de raad zich buigen over het voorkeurstracé. Dit voert vanaf het busstation Woensel via de Huizingalaan, Marathonloop en Ant. Fokkerweg naar het bedrijventerrein in Acht. Via de Schakel en de Mispelhoefstraat loopt de nieuwe HOV-lijn straks onder de randweg door naar de Landsard en Luchthavenweg naar Eindhoven Airport. De buslijn gaat onder meer over het Beatrixkanaal. Voor fietsers komt hier een tweede brug naast te liggen.

Busgebruik

Het stadsbestuur vindt een tweede HOV-verbinding met het vliegveld en het nieuwe BIC -ter vervanging van de huidige Airportshuttle via Woensel- noodzakelijk. De HOV-bussen tussen Eindhoven Centraal en Airport via Meerhoven zitten vaak overvol. Sowieso is het busgebruik -althans vóór de uitbraak van corona- toegenomen, en dan vooral op de lijnen naar het vliegveld. Busmaatschappij Hermes heeft eerder al het aantal ritten per uur verhoogd. Meer rek in de capaciteit van de wegen zit er volgens het college van B en W niet in.