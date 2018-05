Huawei op High Tech Campus in Eindhoven

De Chinese smartphone- en netwerktechnologiegigant Huawei opent een vestiging op de High Tech Campus (HTC). Het bedrijf dat wereldwijd 180.000 werknemers telt, maakt met vijf tot tien mensen op de HTC een bescheiden start. Maar als Huawei hier net zo groeit als elders in Europa, is dat aantal eind dit jaar vertienvoudigd en zal het komende jaren snel groeien.

Philips

"Na de kantoren in Amsterdam en Voorburg en het logistiek centrum in Eindhoven, wordt dit de vierde vestiging van Huawei in Nederland. In totaal werken er hier een kleine zevenhonderd mensen", zegt Edward Pleijsier van Huawei. "Wij gaan naar de campus omdat Philips daar zit, onze grootste klant in Nederland. Het wordt een vestiging voor marketing en sales van Enterprise, een van onze divisies."

Divisies

Huawei telt drie divisies: consumentenelektronica, carrier business (netwerken) en Enterprise. "Daarmee bedienen we de grootste bedrijven ter wereld. Wij leveren diensten op gebied van netwerken, het internet der dingen, protocollen en dergelijke. Bij sommige bedrijven doen we dat rechtstreeks zoals bij Philips en Shell, bij anderen zoals ASML en VDL doen we dat met hulp van partners, in dit geval KPN."

Spionage

"Vijf jaar geleden kende hier bijna niemand Huawei, inmiddels zijn we in Europa doorgestoten tot de top drie meest verkochte mobiele telefoons, na Samsung en Apple", zegt Pleijsier. Vorig jaar verkocht het bedrijf wereldwijd 155 miljoen slimme telefoons.

Dat hadden er meer kunnen zijn als Trump in de Verenigde Staten er niet alles aan doet om de deur dicht te houden voor Chinese mobieltjes uit angst voor 'spionage'. Deze week kwam naar buiten dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de verkoop van Chinese smartphones op militaire bases verbiedt omdat die een onacceptabel risico zouden vormen. Huawei lijkt zich er nog niet druk om te maken en richt zijn pijlen voorlopig op Europa waar het langzaam maar gestaag een netwerk van vestigingen aanlegt.

Pandabeer