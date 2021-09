Hugo Vossen (1930 - 2019) was DAF-man in hart en nieren; nog jarenlang na zijn pensioen werkte hij als vrijwilliger in het museum

Voor zijn afscheidsdienst had dochter Lilian zorgvuldig het nummer The family tree van Venice uitgekozen.

The family tree will always grow/It’s stronger than the wind can blow… ,,Dat was zo toepasselijk. Hij was zo trots op zijn kinderen en kleinkinderen”, zegt ze. Hugo laat ook heel wat achter. Drie dochters, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen, van wie hij er eentje nog heeft gekend. En daarnaast tal van positieve herinneringen.