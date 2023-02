Huidige Philips-top ziet af van bonussen, ex-topman Frans van Houten neemt nog wel miljoenenbonus mee

Met video Waarom PSV speelt met de druk van het chagrijn en na onnavolgba­re keuzes tot wisselval­lig werkvoet­bal komt

PSV speelde zondagmiddag in Utrecht niet eens zo slecht, maar heeft dit seizoen al zo veel verkwanseld dat ieder puntenverlies nu voor een enorme kater zorgt. Een ommekeer met bestendige prestaties is nog steeds niet in zicht. En een aantal dingen is niet te volgen.