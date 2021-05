Huis aan de Jan Heynslaan in Eindhoven beschoten; twee kogelgaten in de ruit, geen gewonden

EINDHOVEN - Een huis aan de Jan Heynslaan in Woensel is donderdagavond rond 23.40 uur beschoten. Er vielen zeker twee schoten maar mogelijk meer. In de raam van de woning zitten nu twee kogelgaten. De politie doet onderzoek.

Er waren wel mensen in huis, maar niemand raakte gewond. Of er twee, drie of vier keer geschoten is, is nog niet duidelijk.

De politie kan verder nog heel weinig vertellen. Er wordt technisch onderzoek gedaan, getuigen worden gehoord en agenten zoeken in de straat camera's die mogelijk iets opgenomen hebben. Bijvoorbeeld of er inderdaad iemand wegreed op een scooter, zoals een van de omwonenden gezien zou hebben.

Volledig scherm Huis in de Jan Heynslaan in Eindhoven beschoten; twee kogelgaten in de grote voorruit. © Fotopersbureau Bert Jansen/Dave Hendriks

De directe buren zijn in ieder geval flink geschrokken, zegt de vrouw des huizes. ,,We zaten hier in de hoek van de kamer, tegen de muur met de buren aan. Het klonk als het tikken van colablikjes. Dan blijkt er geschoten, terwijl we echt vlakbij zaten. Dat is wel heel akelig. En nu? Je wil toch wel weten of je veilig bent. Misschien gaan we bij de buren slapen.”

Twee deuren verder aan de andere kant dacht het oudere stel bewoners dat jongens uit de straat vuurwerk afstaken, zo klonk het tenminste. De woning die beschoten is, kreeg al vaker politiebezoek, vertelt hij. ,,En als er dan nu geschoten wordt, dan is er toch wel iets aan de hand", is de conclusie. De officier van dienst van de politie kan niet bevestigen dat het om een bekend adres gaat.

Volledig scherm Huis in de Jan Heynslaan in Eindhoven beschoten; politie zoekt hulzen en sporen. © Fotopersbureau Bert Jansen/Dave Hendriks