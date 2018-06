Huis beschoten in Eindhoven, twee verdachten met vuurwapen opgepakt op A2

EINDHOVEN - In de Shakespearelaan in Eindhoven is zondagnacht om iets na 03.00 uur een huis beschoten. Er vielen geen gewonden, in de woning was niemand aanwezig. Niet veel later in de nacht werden op de A2 bij Beesd twee verdachten opgepakt.