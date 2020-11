Huis en auto beschoten in Eindhoven, getuigen zien twee mensen wegrennen

Bouw van Chinees Paviljoen start eindelijk, als de stenen uit China aankomen in Eindhoven

29 oktober EINDHOVEN - Eindelijk, eindelijk gaat de bouw van het Chinees Paviljoen op Strijp-S beginnen. Het grondwerk is gedaan, volgende week begint aannemer Stam + De Koning Bouw aan de fundering. Als de stenen uit Nanjing dan zijn gearriveerd in Eindhoven, later in november, kan de echte bouw beginnen. Nu liggen die nog in de oven in een traditionele Chinese steenfabriek. In september 2021 gaat het cadeau van zusterstad Nanjing dan open.