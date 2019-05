Huis van Sinterklaas in Steentjeskerk Eindhoven

Mogelijk verband tussen drugslab België en mishande­lin­gen in Eindhoven

28 mei EINDHOVEN - De politie vermoedt dat er een verband is tussen het aangetroffen drugslab in Hechtel-Eksel, waar drie doden werden gevonden, en twee ernstige mishandelingen in Eindhoven. Dat zei politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk dinsdagavond in Opsporing Verzocht. ,,Mogelijk was het geweld bedoeld als intimidatie aan iedereen die meer wist over het drugslab.’’