Huisarts Eindhoven wil zelf blijven verwijzen

‘Huis’ voor A.F.Th. in voormalig klooster in Eindhoven

19 november EINDHOVEN - De schrijver A.F.Th. van der Heijden, opgegroeid in Geldrop, krijgt een eigen museum in het DomusDela-gebouw, het voormalige Augustijnenklooster Mariënhage in Eindhoven. Het A.F.Th. van der Heijden-huis van ongeveer 200 vierkante meter komt in het hart van het gebouw te liggen, in een ruimte die tot nu toe voor opslag werd gebruikt.