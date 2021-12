Huisarts en GGD trekken samen op bij vaccinatiecampagne, ondanks weerstand uit Den Haag

Tienduizenden mensen krijgen dezer dagen in onze regio versneld hun boosterprik, van hun eigen huisarts of de GGD. Heel veel praktijken doen mee, met hulp van vrijwilligers. Mocht een huisarts dit extra werk echt niet aan kunnen, dan probeert die te helpen door diensten van anderen over te nemen. En iedereen in de regio wint, want de GGD komt zo weer sneller toe aan andere prikklanten.