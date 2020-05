Huisarts Hoevenaars uit Eindhoven verdwenen, VGZ zegt contract met huisartsenpraktijk op

Er is onvoldoende zorg gewaarborgd voor de patiënten van dokter Ronald Hoevenaars, stelt VGZ. Er spelen al jaren problemen rond de praktijk De Oude Toren aan de Amundsenlaan in Eindhoven. De kwestie is afgelopen week acuut geworden aldus VGZ. Patiënten troffen een aantal dagen een gesloten deur met als enige mededeling een verwijzing naar 112-spoedeisende hulp en naar huisartsen in de buurt en zorgverzekeraar VGZ. Sinds dinsdag is de praktijk weer open; volgens de praktijkassistente is er nu een waarnemer. Meer wil ze er niet over kwijt. Niemand kan zegen waar Hoevenaars is gebleven.