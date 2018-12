Huisarts loopt tegen de grens aan

De Eindhovense huisarts Pieter Hoff herkent zich in de uitkomsten van de enquête van Nivel en Prismant onder huisartsen. ,,Ik mis echter de werkdruk die door de avond-, nacht- en weekeinddiensten wordt veroorzaakt. Die diensten, met name ’s nachts, zijn de laatste tien jaar zó druk geworden dat het eigenlijk niet meer te doen is. Als oorzaak vermoed ik dat de mensen steeds meer een 24-uurs economie verwachten. Ze komen dan niet meer op het idee om te wachten tot de volgende dag met hun klacht.”