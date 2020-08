Huisarts Maarten Klomp kijkt met trots terug op 37 jaar praktijk in de Achtse Barrier

Donderdag 27 augustus is zijn laatste werkdag. Zijn patiënten zijn ingelicht. Op zijn spreekuur worden veel herinneringen opgehaald. En die zijn er meer dan genoeg, want Klomp heeft samen met Piet van Rijn het Gezondheidscentrum Achtse Barrier opgebouwd. ,,Het zijn mooie herinneringen. De eerste tien jaar heb ik nog bevallingen gedaan. Ik ging soms van een terminale patiënt door naar een bevalling”, zegt Klomp. ,,Het geeft een mooi gevoel om mensen bij zulke belangrijke gebeurtenissen te begeleiden. Zoveel mensen hebben mij in vertrouwen genomen en intieme zaken gedeeld.”

Na zij studie werkte Klomp als studentenarts op de universiteit van Tilburg. Op zijn gemak heeft rondgekeken waar hij zich ging vestigen. ,,Ik wilde per se in een gezondheidscentrum werken voor een goede samenwerking met andere zorgverleners.”

Die kans kreeg hij in Eindhoven. Hij is begonnen met een bord in de tuin. Vier jaar lang had hij de praktijk aan huis met hulp van zijn vrouw Annie. Zij hielp als achterwacht, want in die tijd waren er nog geen huisartsenposten. ,,We werkten toen samen met andere huisartsen in de wijk. Na een weekenddienst ging ik zondagavond bij collega’s langs met briefjes van hun patiënten die behandeld waren, om ze bij te praten.”

Innovatie

Toen begon de bouw van het gezondheidscentrum. ,,We hebben er veel energie in gestopt. We zijn een innovatieve praktijk en hebben altijd voorop gelopen”, zegt Klomp. ,,We hadden als een van de eerste een praktijkondersteuner en digitaliseerden de zorg. Ik ben trots op deze prachtige plek.” Trots is hij ook op de goede samenwerking van de twee gezondheidscentra. Met Elz’ ( Eerstelijns gezondheidszorg Achtse Barrier) zorgen zij voor heel de wijk.

Terugkijkend zijn er veel veranderingen zoals de praktijkvoering, professionalisering en kwaliteit van de zorg. De praktijk in het gezondheidscentrum begon met twee huisartsen en een assistente voor 6000 bewoners nu werken er 23 medewerkers voor 7500. ,,We doen veel meer werk dan vroeger in de praktijk in plaats van in het ziekenhuis. Het aanbod is enorm toegenomen zoals echo’s en longfuncties. Het vak is geprofessionaliseerd”, vertelt Klomp. ,,En was het vroeger de praktijk aan huis, nu zijn er steeds meer centra.”

Begin september neemt Klomp afscheid. Hij blijft actief in de zorg als bestuurder en toezichthouder. Lachend: ,,Ik voel me nog te jong om alleen leuke dingen te doen.”