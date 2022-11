Huisarts op vingers getikt voor kritiek op coronabeleid; andere klachten ongegrond

Kunststuk­jes Rottier helpen FC Eindhoven aan zege op Telstar

In een taaie tweede helft zat het spektakel vrijdagavond in de staart. Namens FC Eindhoven, dat halverwege verdiend met 1-0 leidde, gooide Evan Rottier de wedstrijd tegen Telstar definitief in het slot. Met een assist en een wondergoal in de laatste minuten werd de eindstand in de 98ste editie van De Klassieker bepaald op 3-0.

21:12