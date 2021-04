Huisarts over zwabberend prikbeleid: patiënten snappen er geen hout meer van

,,We merken dat al die verschillende meningen van deskundigen in de media leiden tot een terugwerkende beweging bij onze achterban”, zegt Leo Bisschops van ouderenbond KBO. Vorige week werd bekend dat Nederland stopt met AstraZeneca-prikken bij wie nog geen zestig is. Maar daar zijn volgens Bisschops ook mensen bij die wanhopig graag een vaccin willen, of dat nou AstraZeneca is of niet.