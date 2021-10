Huisartsen beginnen weer met griepprik; bijna de helft van opgeroepen mensen haalt hem niet

Huisartsen in het hele land beginnen weer met de griepprik. Voor de Eindhovense SGE Gezondheidscentra zijn Ineke Roothans en Jan van Hest maandag begonnen met het in goede banen leiden van deze operatie. ,,Wij prikken in 8 dagen ongeveer 12.000 Eindhovenaren. Zoveel hebben er tenminste tot nu toe via vaccinatieplanner.nl ingetekend.”