'Huisartsen in Eindhoven herkennen drankprobleem niet'

Ongeveer 10 procent van de Nederlanders mag dan een alcoholprobleem hebben, toch heerst er over het onderwerp nog altijd een taboe. Zelfs onder huisartsen. Zij registreren zelden tot nooit dat een patiënt teveel drinkt. Huisartsen zien het alcoholprobleem vaak over het hoofd. Maar als er wél vermoedens zijn, lijken huisartsen het lastig te vinden om dit te bespreken.

Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht onder Eindhovense huisartspraktijken. Van maar liefst 2349 patiënten van negen verschillende gezondheidscentra in de stad werd een vragenlijst over alcoholgebruik afgenomen. Wat bleek? 261 van hen hebben een drankprobleem. Toen onderzoekster Latifa Abidi deze mensen vervolgens door het huisartseninformatiesysteem haalde, bleek dat van slechts 1 patiënt dit op papier bekend was.

Medicijnen

Onvoorstelbaar vindt Abidi, die wijst op de grote gevolgen die dit kan hebben voor de volksgezondheid. „Het dossier van een patiënt is daardoor niet compleet en dan kun je als zorgverlener soms niet de juiste hulp bieden. Denk aan de apotheek. Sommige medicijnen gaan echt niet samen met alcohol.”

Dat alcoholmisbruik zelden in het dossier van een patiënt terechtkomt, heeft volgens het onderzoek vooral te maken met het feit dat huisartsen het niet herkennen. „Als iemand de praktijk binnenkomt met een hoge bloeddruk of psychische klachten dan zou een huisarts moeten vragen hoe het zit met het drankgebruik”, zegt Abidi. „Dat wordt nu te weinig gedaan. Ik heb het idee dat het nog een taboe is.” Maar ook als huisartsen de wél van het probleem weten, eindigt het zelden tot nooit in het patiëntendossier. Abidi: „Ik vermoed dat patiënten geregeld vragen of het alcoholmisbruik uit hun dossier mag blijven. Ze willen niet het stempel hebben van iemand die teveel drinkt.

