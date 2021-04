Huisartsen Parklaan zijn na tien jaar herenigd met hun praktijkondersteuners

Eind maart sloten de vijf praktijkondersteuners voorgoed de deur op de tweede verdieping boven Albert Heijn aan de Insulindelaan in Tongelre. Vanaf begin april werken ze weer tussen vier huisartsen (en één in opleiding) in de praktijk aan de Parklaan 12. Die bestaat al sinds 1991, toen Luc Maartens er neerstreek, samen met collega Paul Schaffer. ,,Ik had toen zeven jaar gewerkt in een solopraktijk”, vertelt Maartens. ,,Met hem kon ik gemakkelijk even overleggen en ervaringen uitwisselen.” Door de groei van het aantal praktijkondersteuners en assistenten werd de ruimte steeds krapper en twaalf jaar geleden ontstonden de eerste plannen voor een uitbreiding. Die bleken niet te passen in het bestemmingsplan van de gemeente.

Teamgevoel

Gelukkig kwam er een uitnodiging om deel te nemen in een gezondheidscentrum op de Insulindelaan, op 450 meter loopafstand. ,,We hebben meteen gezegd dat we niet in zijn geheel zouden overgaan”, zegt Maartens. ,,Wij wilden geen onderdeel worden van een grote organisatie. Noem het een teamgevoel: huiselijk, kleinschalig én professioneel. Dat willen we nog steeds behouden.” Ook het adres aan de Parklaan was een vast gegeven. ,,We zijn echt een wijkgerichte praktijk; bijna alle patiënten wonen in de buurt.”

24/7 bereikbaar

Uiteindelijk is er een nieuw uitbreidingsplan getekend. Duurzaam, met vergaande isolatie. Luc Maartens wijst op de ruiten met triple glas, waardoor van de langsrijdende treinen niets te horen is. ,,We hebben zes kamers, in zeg maar drie dozen, aan de westkant van de praktijk laten zetten.” Ook het oude deel van de praktijk is onder handen genomen; daar zijn twee behandelkamers, een backoffice en een laboratorium voor eenvoudig onderzoek van bloed en urine bijgekomen. ,,Naast de verbouwing is er het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in ICT en telefonie, zodat we nu 24/7 bereikbaar zijn. Patiënten kunnen veel zorgzaken zelf regelen via mijngezondheid.net.”

Onderling informeel contact

De huisartsen gaan bewust verder als HOED (huisartsen onder één dak). In twee zelfstandige praktijken, maar wel aangesloten bij De Ondernemende Huisarts (DOH), een regionale coöperatie waarbij achttien huisartsenpraktijken zijn aangesloten. Dochter Lisanne Maartens was drie jaar actief bij een praktijk in Geldrop en sloot zich een jaar geleden aan op de Parklaan. ,,Met deze omvang kunnen we onderling gemakkelijk en informeel contact onderhouden én goede zorg leveren”, zegt ze. ,,En via DOH doen we veel aan kennisuitwisseling.” Paul Wouda, die in 2010 de plaats van huisarts Schaffer innam, vindt het fijn dat de praktijkondersteuners weer in de praktijk werken. Zelf is hij vanwege ziekte inmiddels gestopt als huisarts.