Huisartsen: toegang jeugdzorg in gevaar

Man (37) rijdt bewust voetganger aan bij station in Eindhoven, betrokke­nen nemen wraak

7:59 EINDHOVEN - Een 37-jarige man is vorige week vrijdag bij het station in Eindhoven bewust met zijn auto op een voetganger ingereden. De automobilist is kort daarna mishandeld door twee andere mannen. De politie hield hen alle drie aan, valt te lezen in een bericht dat gisteravond op Facebook verscheen.