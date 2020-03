Huisartsenpost Eindhoven: ‘We zitten elke dag weer klaar’

Tamara van Halen en haar collega’s zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die de huisartsenpost bellen. Zij beoordelen telefonisch de ernst van de klacht. Dit wordt telefonische triage genoemd. Tijdens de coronacrisis verloopt die triage anders dan normaal. ,,De belasting op de post is veel groter. We krijgen veel meer telefoontjes van ongeruste mensen die corona- of griepklachten hebben. Zij willen graag weten of ze getest moeten worden”, vertelt Van Halen.

Flexibiliteit en stressbestendigheid

Het eerste instinct van mensen is de huisartsenpost bellen, in plaats van het RIVM en de GGD die veel actuelere informatie hebben. Het constant veranderen van beleid vergt flexibiliteit van triagisten en druk op de post vraagt om stressbestendigheid. Gelukkig krijgen Van Halen en haar collega’s hulp van geneeskundestudenten, die door afgelaste coschappen extra kunnen helpen bij telefonische triage.



,,Op dit moment verandert het beleid per dag, net als de richtlijnen van het RIVM. Dat is, denk ik, het grootste verschil met de situatie voorheen. Onder patiënten heerst ongerustheid en er is grote behoefte aan informatie. Mensen willen weten wat ze moeten doen”, aldus Van Halen.

Soms agressief

Quote Een klein aantal collega’s krijgt een telefoon en laptop van de post mee, waardoor telefoni­sche triage ook vanuit thuis plaats kan vinden. Tamara van Halen, Tamara van Halen, teammanager bij de triagepost van huisartsenpost Eindhoven Die constante vraag naar informatie neemt soms extreme vormen aan. Mensen worden door wachttijden ongeduldig en in sommige gevallen zelfs agressief. Dat maakt het werk voor Van Halen en haar collega’s zwaar. ,,Bellers hebben weinig geduld, waardoor ze sneller geneigd zijn om persoonlijk naar de post te komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling vanwege het risico op besmetting.”



Om zelf gezond te blijven, leven Van Halen en haar collega’s strikte hygiëneregels na. ,,Er zijn extra desinfecteermiddelen en beschermingsmaterialen. Na elke dienst maken we zelf onze werkplekken schoon. Om persoonlijk contact met collega’s te beperken, krijgt een klein aantal collega’s een telefoon en laptop van de post mee, waardoor telefonische triage ook vanuit thuis plaats kan vinden.”