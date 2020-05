Huiselijk geweld: ‘Meer opvangplaatsen mishandelde vrouwen nodig na lockdown’

Bij alle betrokkenen is de verwachting dat met het opheffen van de coronamaatregelen, als er weer meer sociaal verkeer is, het aantal meldingen van huiselijk geweld zal toenemen. Die meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis waren er de afgelopen weken juist minder, een verschil van ruim 16 procent met de periode van voor de lockdown. Het vermoeden is echter dat door het meer thuiszitten de spanningen eerder oplopen en er ook meer sprake is van mishandeling en geweld in huis. ,,Zorgelijk”, vindt directeur Judith Kuijpers van Veilig Thuis Zuidoost Brabant die afname. Tegelijk is het heel verklaarbaar, geven zowel Kuijpers als Bakkes aan. Door minder sociale contacten en gesloten scholen kunnen signalen dat het thuis mis is minder zichtbaar zijn geworden.

Nieuwe chatfunctie

Een indicatie dat er meer speelt dan de cijfers van de afgelopen weken bij Veilig Thuis aangeven, is bijvoorbeeld het gebruik dat in een korte tijd al is gemaakt van de nieuwe chatfunctie. Via de site van Veilig Thuis ZOB kan gechat worden met een medewerker; die is van 9.00 tot 23.00 uur, alle dagen van de week, bereikbaar. Judith Kuijpers: ,,Er zijn in de eerste acht dagen dat onze chatfunctie actief is, al 33 gesprekken geweest. We hadden niet verwacht dat dit zo snel al gevonden zou worden.”

Quote Een vrouw die slachtof­fer is van geweld kon gelukkig wel chatten met ons nadat haar telefoon was afgepakt Judith Kuijpers, Veilig Thuis Zuidoost Brabant Een goede zaak, zo blijkt uit de praktijk. Het is in sommige gevallen voor het slachtoffer niet mogelijk om te bellen met Veilig Thuis, bijvoorbeeld omdat de partner ook de hele dag thuis zit. ,,Het voorziet duidelijk in een behoefte voor mensen die nu geïsoleerd zijn. Zo was er een vrouw die thuis geslagen wordt, en niet kon bellen omdat haar man altijd thuis is. Zij heeft gelukkig de chatmogelijkheid op onze website gevonden. Een andere vrouw die slachtoffer is van geweld kon gelukkig wel chatten met ons nadat haar telefoon was afgepakt. We zien dus duidelijk dat het chatten een toevoeging is.” Van alle chats, die beginnen als adviesvraag, is een klein aantal daadwerkelijke meldingen van geweld geworden. Overigens kunnen ook mannen terecht bij Veilig Thuis voor adviesvragen, benadrukt Kuijpers. Ten onrechte zou gedacht kunnen worden dat de organisatie alleen voor vrouwen is.

De zorgen over geweld en mishandeling in thuissituaties zijn groot. De overheid startte vorig weekend onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld. Daarnaast is het de bedoeling dat uiterlijk eind mei de chatfunctie bij alle Veilig Thuisorganisaties in het hele land beschikbaar is.

Blijf van mijn Lijfhuis

Voor de periode na de lockdown houdt Neos nu al rekening met een toename van het aantal vrouwen dat via Veilig Thuis bij het Blijf van mijn Lijfhuis terechtkomt. Bakkes: ,,Het moet allemaal nog naar buiten komen. Maar we bereiden ons voor zodat we straks snel kunnen doorplaatsen. Het aanbod van locaties is niet overweldigend, maar we hebben wel een aantal oplossingen voorhanden. Er wordt door de overheid extra geld beschikbaar gesteld voor de opvang van vrouwen. Ik denk wel dat door corona meer aandacht hiervoor is gekomen en dit in een stroomversnelling is geraakt.”