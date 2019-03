Huishoudelijke zorg in Eindhoven: Mensen die geen bezwaar maken grijpen mis

Nu de gemeente eindelijk de driehonderd bezwaren behandelt, blijkt rechtsongelijkheid juist het resultaat van het nieuwe beleid. Voor alle Eindhovenaren die huishoudelijke hulp krijgen, geldt dat de gemeente de persoonlijke situatie niet goed heeft onderzocht. Alleen bij bezwaarmakers liet ze dit alsnog doen. Voor allen geldt dat ze geen indicatie in uren kregen maar alleen eentje met een takenlijst. Nu biedt de gemeente die duidelijkheid in tijd alsnog bij bezwaarmakers, maar niet bij de rest. Zorg-aanbieders hebben meer bezuinigd dan de gemeente voorschreef. Maar alleen bezwaarmakers krijgen alsnog extra hulp.

En dan is er nog de eigen bijdrage. Begin vorig jaar bleek dat een paar honderd inwoners met een redelijk tot goed pensioen overvallen werden door een (soms extreem) hoge eigen bijdrage, als gevolg van het nieuwe beleid. Naar nu blijkt heeft wethouder Richters bij enkele schrijnende gevallen de eigen bijdrage laten terugstorten. Vorige week werd duidelijk dat nog eens zestien Eindhovenaren die hier in hun bezwaarschrift om vroegen, hun geld terugkrijgen. Voor wie niet klaagde en geen bezwaar maakte geldt: pech gehad.

'De gemeente Eindhoven rommelt met de rechtstaat', zei een vooraanstaande jurist onlangs. De gemeente zit natuurlijk ook in een lastige positie, met alle miljoenentekorten. Wethouder Richters vindt dat de gemeente ouderen en zieken mag vragen solidair te zijn. Ja, hun huis wordt minder schoon. Maar daar valt mee te leven, is de achterliggende gedachte. Los van de vraag of Eindhoven echt niet anders kan: veel mensen voelen zich voor de gek gehouden, omdat niet van tevoren werd gemeld hoeveel minder hulp ze kregen.

Spagaat

Veel ouderen en zieken zullen niet zo snel naar de rechter stappen om te protesteren tegen bezuinigingen. Omdat de meeste mensen het nieuwe beleid gewoon hebben geaccepteerd, bespaart Eindhoven geld. Blijft over de relatief kleine groep van driehonderd bezwaarmakers. Mensen die soms terminaal ziek zijn - de MS-patiënte die een voorlopige voorziening won, is inmiddels overleden. En mensen die soms wel een jaar in onzekerheid zijn gelaten. Waarom heeft de gemeente deze groep niet al lang een schikking aangeboden? Het college beweert dat 'advocaten' dit afhouden. Vreemd: alle betrokkenen, of het nu gaat om Kevin Wevers (verbonden aan vakbond FNV), oud-rechter Bert van 't Laar (ouderenbond KBO), advocaat Ingrid Sangster of Eindhovenaren die op eigen houtje bezwaar maken namens hun moeder: allen zeggen dat hen nooit een schikking is aangeboden.