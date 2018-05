‘Huisjesmelkers pakken de meest kwetsbaren’

En opeens slaan, in de vooravond in een rustige woonwijk, alle naalden in het rood. Achteloos slenterden controleurs rond een garagebox, die misschien bewoond is. Dan zien ze dat alle kieren hermetisch zijn dichtgekit. Alarm! Mogelijk een hennepkwekerij. Er kunnen boobytraps zijn. Overal afblijven!

Een halfuurtje later is het weer rustig. De garagebox bleek inderdaad bewoond te zijn. Het ding staat vol rommel van een zwervende zoon. Die slaapt af en toe thuis. En in de garage wacht een luie stoel om het gezeur van z’n moeder te ontvluchten. Die raakte daarnet in paniek toen het controleteam aanbelde. Ze krijgt de garagebox niet open, zegt ze. En ze kan haar zoon niet bereiken. Jammer, zegt de controleur, dan moeten de sloten er uit. Als hij ter plekke de slotenmaker belt, herinnert de moeder zich opeens toch het nummer van haar zoon. Die komt er aan. Past allemaal in het plaatje van een hennepkwekerij. Maar die blijkt er toch niet te zijn.

Kogelvrije vesten

Kamercontrole, het klinkt als een kalme klus. Studenten uit bed bellen, misschien wat smerige keukens in. Maar nee. Al voor de deur van het anonieme kantoor waar het team bijeenkomt, wordt dat vooroordeel ontkracht. Twee kerels sjokken naar binnen met, achteloos aan een duimpje, kogelvrije vesten. Arrestatieteam? Nee, kamercontrole, zeggen ze. De een is elektricien, de ander bouwkundige. ,,En dat willen we morgen ook nog zijn, vandaar de vesten.”

Binnen aan tafel de praktijk van de ‘integrale aanpak’. Alles wat iets kan betekenen bij de controle schuift aan. Brandweer, Bouw- en Woningtoezicht, installateur, politie, gemeente, sociale dienst, projectleiders. Ook twee buurtbrigadiers en een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) pakken een stoel. Ze zijn niet van het vaste team, maar vandaag gebeurt eriets in hun wijk en dan willen ze er bij zijn. Achter een stapel papier zit een juriste. Ze gaat niet mee, maar kan telefonisch ingrijpen als dat nodig is. Het basisteam van een mannetje of tien kent elkaar goed, spreekt elkaars taal. Ze herkennen ook de meeste adressen op de actielijst. Tien stuks. Per klus spreken ze af wie aanbelt, wie uit zicht blijft, wie het eerste naar binnengaat. Parkeren ze de stoet busjes pontificaal voor de deur of om de hoek?Waar gaan ze op letten?

Vuil, vuil, vuil

Bij het eerste adres is het meteen raak. Een hardleerse garagist. Zijn zaak is een voorbeeld van brandgevaar. En hij slaapt er. De oude bekende is de zwaarste klus van de dag. Hij is de controles meer dan moe, vorige keer kwam er pepperspray aan te pas. Zijn zaak lijkt niet meer dan een garagebox, maar binnen blijkt die te zijn uitgebouwd tot een veelhoekige hal. Van boven tot onder volgepropt met auto’s, onderdelen, wrakken, gereedschap, motorblokken, wielen, voorraad, etensresten, kleren, en vooral vuil, vuil, vuil. Alles zit vingerdik onder het stof.

Meneer staat te sleutelen. De projectleider spreekt hem omzichtig aan. Hij is rustig, maar wordt al snel boos. De politie komt dichterbij, want hij blijft doorsleutelen en heeft gereedschap in zijn handen. Het bezoek zal drie kwartier duren. Controleurs fotograferen alles. De elektricien ziet nieuwe leidingen, de brandweer herkent lege blussers. Eentje is van 1990.

De garagist kan geen kant op, zegt hij, heeft geen geld, geen huis, zwoegt om zijn hoofd boven water te houden. En wat maakt het nou uit dat hij hier slaapt? ,,Dan weten wij niet of we iemand moeten redden”, zegt de brandweer. En wijst op het zoontje dat met accu’s sjouwt. ,,Hij is hierin gevaar.”

Camera’s

Vlakbij is een huis met plotse activiteiten ’s nachts. Er is niemand thuis. Buurtbewoners kijken toe, eentje komt aansloffen. Een collega. Niks mis mee, denkt hij. Maar hij zal bellen als hij mensen ziet, dan kan het team de namen checken. Een laatste blik over de schutting en op naar het volgende adres.

Dan vier controles tegelijk. Twee panden bijna tegenover elkaar. Bij de een beneden een winkeltje, bij de ander een kapsalon, maar het gaat ook om de bovenwoningen. Die zijn verhuurd. Maar aan wie? De adressen zijn bekend, een eigenaar is een ex-coffeeshophouder die al vele grote controles over zich heen kreeg. Hij heeft inmiddels een bureau ingeschakeld voor onderhoud. Er is een probleem. De machtiging tot binnentreden is niet getekend. Hij lag bij de burgemeester maar die is er niet en dus kwam het ding bij de loco. En die tekent niet zomaar! Die heeft wel wat vragen. Een van de busjes buigt af naar het gemeentehuis, de rest rijdt door.

De winkel, een buitenlands supermarktje, ziet er prima uit. Er zijn wel erg veel camera’s, merkt een agent op. De gemeente kijkt of de buiten- en binnenmaten kloppen. Is er een vluchtdeur? Ja. Alles is in orde, op een detail na: de winkel mag hier niet zitten volgens het bestemmingsplan. De bovenhuurders zijn niet thuis. Terwijl iemand probeert de eigenaar te bereiken, loopt het team naar de kapper aan de overkant. ,,Nog steeds geen blussers?”, vraagt de brandweer als groet. ,,Moet de eigenaar doen”, bromt een knipper. ,,Het is jóuw veiligheid”, schokschoudert de brandweer. Twee klanten hangen rond, duidelijk stamgasten. Een derde zit in de stoel.Wel vreemd dat de knippers niet in dienst zijn van de kapper. Hij verhuurt de stoelen, legt hij uit, aan zzp’ers. Klinkt mooi. Maar het is ook een bekende witwastruc. Alles wordt genoteerd, identiteitsbewijzen gecheckt.

Controlezweep

Terug naar de overkant. Daar wacht een beheerder met sleutel. Ook hij kent het klappen van de controlezweep. Oppassen: er loopt een kat rond, het beestje mag niet ontsnappen. En: de kamercontroles moeten vanaf de drempels gebeuren. De beheerder wil niet dat iedereen rondsjokt in andermans kamers. Stel je voor dat er iets breekt of verdwijnt.

De installateur heeft genoeg aan de keuken. De lucht-in-en rook-afvoer deugen niet. De pijpen zitten los: koolmonoxidegevaar. Gaat op mijn lijst, zegt hij. Ook op de mijne, zegt de brandweer. De vraag blijft wie er wonen: op papier twee man, maar er zijn drie kamers. Tandenborstels lossen het op. Twee stuks staan erin een glaasje. Op straat spreekt iemand de wijkagent aan. Een onderbuikgevoel: op zondagen lijkt er iemand op wacht te staan, en er zijn allemaal auto’s met vreemde kentekens. Het zal bij elke controle gebeuren: het team krijgt tips van omwonenden.

Terug naar de kapper. Ook daar is de bovenwoning nu open. De gebruikelijke overtredingen worden vastgesteld: geen blussers, geen vluchtwegaanduiding, geen brandwerend plafond tussen kapper en kamers. Spannend klinkt het ontbreken van een hoofdzekering. Is er stroom afgetapt? Wordt er hennep gekweekt? Nee, het is een simpel foutje, ziet de monteur.

Op naar een bakkerij waar ooit een hennepkwekerij stond. Er zit nu een schoonheidssalon in het pand. Bedremmeld staan de geüniformeerden met hun laarzen en kogelvrije vesten in de ruimte vol kaarsjes, bloemetjes en satijn. Controle is geen probleem, zegt de eigenares: ,,Iedereen is aangekleed.” Er klopt her en der iets niet, maar dat laat ze opknappen, belooft ze. Klaar.

Kale kip

Quote Als we echt gaan sluiten moeten we hem er niet mee overvallen, dan slaat hij helemaal door. boa Het loopt tegen zessen. Etenstijd. Op kantoor worden kebabs en durums en pita’s met een litertje knoflooksaus besteld. Tussen de happen door evalueren ze. Per adres noemt elke controleur de overtredingen van zijn gebied. Brandweer, bouwkunde, elektra, gas, vergunningen. Lang staan ze stil bij de garagehouder. Wat te doen? Dwangsommen helpen niet en van een kale kip valt niet te plukken. De gemeente kan zelf een bouwploeg inschakelen en de rekening doorsturen, maar dat wordt ook niks. Sluiten dus? Kan niet anders. Het sleept al elf jaar. Is levensgevaarlijk. De man zei al iets over slapen in een caravan op straat. Dus gaat de boel dicht. Aanschrijven, veertien dagen de tijd geven en dan weer een controle houden. ,,Als we echt gaan sluiten moeten we hem er niet mee overvallen, dan slaat hij helemaal door”, zegt de boa en iedereen knikt.

Op naar een hoekpand langs de rondweg. De eigenaar is een bekende drugsbaas. Het is er een puinhoop, alles ligt op de vloer, boeken, kasten, stoelen, kleren. De ruit van de voordeur is ooit ingetikt (‘Dat waren wij’) en provisorisch gemaakt. Er is geen hond te zien. Een ambtenaar pakt de foto’s van de vorige controle erbij en kijkt door de ruiten. Is er iets met de vloeren gebeurd, zijn alle deuren nog zichtbaar? De onderbuiken knorren maar er zijn - zo overleggen ze - net niet genoeg aanwijzingen om het slot eruit te halen.

Verdachte garageboxen