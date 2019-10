Huiskamer Eindhoven doet mee aan DDW

DDW New Order of Fashion: met jonge ontwerpers de wereld laten kantelen in Warehouse of Innovation in Eindhoven

16:00 EINDHOVEN - Hier loopt straks een lange, nauwe gang met scheve wanden die uitkomt in de centrale ruimte. Harm Rensink, creative director van New Order of Fashion, geeft in het Warehouse of Innovation in Eindhoven aan hoe scheef die wanden zullen worden. Hij schildert de geplande omgeving met gebaren en woorden.