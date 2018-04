'Huiskamer van Tongelre' Orka bestaat 5 jaar

Helmondse prediker betrokken bij omstreden bijeenkomst

12:34 HELMOND/DEN HAAG - De imam van de Helmondse Al Fadjr-moskee is een van de sprekers zondag op een omstreden bijeenkomst in Den Haag. De andere spreker, Fawaz Jneid, heeft in delen van Den Haag een gebiedsverbod gekregen omdat hij in zijn preken een intolerante boodschap verspreidt.