Huizen vol huurders en eindeloze dilemma’s in Eindhoven

Wij wonen al jaren heel tevreden in onze buurt, in een fijn huis. Maar het gevoel van onveiligheid begint de overhand te krijgen. De herrie en de rommel in de tuin en op de stoep nemen toe. De verhouding kamerbewoners en gezinnen is uit balans.Wij worden hier weggejaagd, zo zien wij dat.’’ Het was een hartenkreet van Rita Sanders uit het Adonispad, vorige week in de Eindhovense gemeenteraad, tijdens de inspraakmogelijkheid op de nieuwe regels voor kamerverhuur en woningsplitsing. De belangrijkste bepaling is dat er binnen 30 meter van een per kamer of etage verhuurd pand geen nieuwe vergunning meer wordt gegeven. De (verdeelde) gemeenteraad van Eindhoven moet daar dinsdagavond een besluit over nemen.