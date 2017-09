Huizenjacht in Eindhoven: in de file naar de eerste verdieping

EINDHOVEN - De Eindhovense woningmarkt staat in de hens. Schaarste leidt tot extreem hoge prijzen en een laag aanbod leidt tot overbiedingsgekte. ED-verslaggever Jelle Krekels jaagt met 17.000 anderen aspirant-kopers op zo'n 640 woningen in Eindhoven.

Met zeker vijftien man staan we tijdens het inloopuur in de hal voor de vorm maar even goed naar de kapstok te kijken. Het is druk tijdens het inloopuur voor dit jaren-dertighuis - er staat een file op de trap naar de eerste verdieping. Met dertig aspirant-kopers mogen we in een uur tijd door het huis razen. We kloppen om beurten op muren, schuiven met banken en controleren kozijnen. De chaos is compleet als iemand net iets te hard aan het insectengordijn trekt dat bovenop een op een urn lijkende vaas valt. Tien ongemakkelijke ogen zoeken wanhopig iets om zich op te vestigen.

Op huizen jagen in Eindhoven doe je niet voor je lol. Soms zitten de inloopuren een uur nadat het op Funda.nl komt al vol. Volgens cijfers van Van Santvoort Makelaars over het tweede kwartaal van 2017 zit het aanbod in Eindhoven op een dieptepunt: 640 aangeboden woningen voor meer dan 17.000 serieuze zoekers op Funda.nl.

Gekte

Voor huizen tussen de twee en vier ton is het in Eindhoven echt aanschuiven, zeggen makelaars. En dat wordt tijdens zo'n inloopuur nog even extra benadrukt. ,,Voorbehoud van financiering!?", roept een man op leeftijd terwijl hij zijn biedingsformulier invult. ,,Daar heb ik geen boodschap aan, ik heb genoeg eigen middelen!" Met luid gekrabbel schrijft hij, net iets te groot, een bod op het velletje. De overbiedingsgekte wordt nog een tandje opgeschroefd.

Voor al die mensen die momenteel in die dunbevolkte vijver aan het vissen zijn is het klip en klaar: de Eindhovense huizenmarkt is oververhit. Een tweede keer nog eens rustig kijken naar de grootste aankoop uit je leven is er vaak niet eens meer bij. Waag het niet te komen met lastige eisen als een bouwkundige keuring of, zoals mijn vriendin het treffend verwoordt: ,,Ik denk nog langer na over het kopen van een spijkerbroek dan over het kopen van een huis."

Volgens Vereniging Eigen Huis maken makelaars handig gebruik van die oververhitting. Ze creëren het gevoel dat je op een veiling staat en onder druk een bod moet uitbrengen.

Boven de vraagprijs

In het tweede kwartaal van 2017 werd 37,3 procent van de huizen boven de vraagprijs verkocht in Eindhoven. In 2007 was dat nog maar bij 8,7 procent het geval. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Calcasa. In Helmond geldt dat nu voor 13,4 procent tegenover 4,3 procent van de gevallen tien jaar geleden.

Na bijna tien bezichtigingen zijn we tegen wil en dank ervaringsdeskundige in het Eindhovense koopcircuit. Eigenlijk willen we helemaal niet op deze oververhitte markt zijn, maar lage rente en hoge huurprijzen trekken ons aan de arm langs de weinige kraampjes met veel te dure spullen.

Het huis in Woensel-West waar we onlangs onze zinnen op zetten kwam voor 269.000 online, en is volgens de makelaar voor ruim 280.000 euro verkocht. Zelf piesten we met een symbolische 2500 euro bovenop de vraagprijs flink buiten de pot. Een ander huis binnen de ring dat voor 259.000 euro op de markt kwam in de Irisbuurt is voor 276.000 euro verkocht. Dat het regelmatig echt uit de hand loopt heeft volgens de Vereniging Eigen Huis voor een groot deel met emotie te maken.

Laat je niet gek maken

,,Vaak zijn het stellen die al een aantal malen net mis hebben gegrepen die de eerstvolgende keer een extra hoog bod uitbrengen en dat is gevaarlijk", waarschuwt Hans André La Porte. ,,Het is de belangrijkste aankoop uit je leven en daar moet je niet alleen goed over nadenken, je moet ook zeker weten dat je het kunt betalen." De vereniging ageert fel tegen het snelkookpan-effect dat in binnensteden zoals Eindhoven wordt gecreëerd. Hun boodschap samengevat: laat je niet gek maken en weet wat je rechten en plichten zijn.

Met de snelst groeiende economie van Nederland is het niet aannemelijk dat de druk op de Eindhovense woningmarkt zal afnemen. Sterker nog: er jagen ook steeds meer particuliere beleggers mee. Die drukken reguliere kopers zoals ons uit de markt. Hun aankoop wordt verhuurd aan expats of hoogopgeleide kenniswerkers. Ook uitwijken naar de randen van Eindhoven zoals Son en Breugel, Waalre en Nuenen is een steeds zeldzamer alternatief. Ook daar kunnen binnenkort de bordjes 'uitverkocht' worden opgehangen.

Tips

- Pas op met overbieden! De biedingen van anderen zie je (als het goed is) niet, waardoor je niet weet of jouw nieuwe bod 1.000 of wel 10.000 euro hoger is. Bepaal je eigen maximum en hou je daaraan.

- Zet niet al je reserves in om het huis te kunnen kopen. Dan is er weinig of niets meer over om te kunnen verhuizen, in te richten en noodzakelijke reparaties en verbouwingen van te betalen.

- Je krijgt niet meer van de bank dan de taxatiewaarde van je nieuwe woning. Als het bod hoger is, dan zul je het verschil zelf moeten financieren. Laat daarom bij twijfel een spoedtaxatie uitvoeren.

- Ben je er toch ingestonken? Weet dan dat je te allen tijde binnen drie werkdagen zonder opgaaf van reden van de koop kan afzien.