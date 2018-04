Huizenprijzen blijven stijgen: verkoop in regio Eindhoven 6 tot 7 procent teruggelopen

Veel vraag, een steeds kleiner woningaanbod en stijgende huizenprijzen: de woningmarkt in Zuidoost-Brabant komt steeds meer in de knel. Dat blijkt uit de meest recente verkoopcijfers van makelaarsvereniging NVM. In de regio werden de afgelopen drie maanden 6 tot 7 procent minder woningen verkocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de Peel en de Kempen liepen de verkopen nog iets harder terug dan in de gemeenten dichter bij Eindhoven.

In totaal verwisselden tussen januari en eind maart bij alle regionale makelaars samen iets meer dan 1.500 woningen van eigenaar. Dat waren er tussen de 250 en 300 minder dan in elk van de drie afgelopen kwartalen.

Makelaars waarschuwen al langer voor de groeiende krapte op de woningmarkt. Die ontstaat onder meer doordat tijdens de economische crisis nieuwbouwplannen in de ijskast werden gezet. Hoewel momenteel op veel plekken wordt gebouwd, zijn de achterstanden nog lang niet weggewerkt.

10 procent

De woningprijzen in en rond Eindhoven lopen een stuk sneller op dan in de andere delen van Zuidoost-Brabant. In de Peel en de Kempen liggen de prijzen bijna 6 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, in Eindhoven is de gemiddelde verkoopprijs ruim 10 procent hoger. In veel delen van de stad geldt: wie aast op een woning kan zich nauwelijks bedenktijd veroorloven. Bovendien moet flink in de buidel worden getast om het beoogde huis uiteindelijk te bemachtigen.

Er is weinig doorstroming op de woningmarkt. De beschikbare woningen worden vaak voor de neuzen van starters en senioren weggekaapt door beleggingsmaatschappijen en particulieren die hun geld steken in vastgoed. Dat gebeurt ook in Eindhoven op grote schaal, signaleert Van Santvoort Makelaars. In Eindhoven worden elf van de honderd woningen 'opgekocht'. In het centrum komt zelfs de helft van alle verkochte appartementen in handen van particuliere beleggers.

Helmond profiteerde de afgelopen drie maanden nog wel van de krapte in Eindhoven en de randgemeenten. Hoewel Helmond nog wat in te halen heeft, de woningverkopen in de stad stonden kwartalen lang op een laag pitje, werd het eerste deel van dit jaar een flinke stijging van het aantal verkopen geboekt.