Hulp helpt niet alle ondernemers

Patiënten blijven weg door 'coronacom­plex’; ‘Alarmeren­de klachten? Ga naar het ziekenhuis’

9:12 EINDHOVEN - Mensen met serieuze klachten laten in groten getale het ziekenhuis links liggen vanwege de coronacrisis. Het aantal patiënten dat zich meldt, is met tientallen procenten teruggelopen. Het aantal patiënten met hartklachten is zelfs meer dan gehalveerd. Artsen van het Catharina Ziekenhuis zien schrikbarend weinig nieuwe patiënten.